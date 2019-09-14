Ашхабад, 14 сентября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Преступную группу, которая брала взятки от паломников, едущих на хадж в Саудовскую Аравию, разоблачили в Туркмении. Об этом 14 сентября сообщило Туркменское телевидение.

GLady Мекка. Хадж

О подробностях данного преступления рассказал генпрокурор страны Батыр Атдаев, выступая на расширенном заседании правительства.

По его данным, в преступную группу входили бывший главный специалист отдела кадров управления муфтия Туркменистана Мухамметмырат Гурбангелдиев, экс-ведущий специалист этого же управления Ровшен Аллабердиев, и бывший ведущий специалист отдела по работе с религиозными организациями кабинета министров страны Гурбанберди Нурсахедов.

Как рассказал генпрокурор, с сентября 2018 по июль 2019 года они получали взятки в особо крупных размерах от некоторых, отъезжающих на хадж в Саудовскую Аравию, граждан.

По итогам расследования все участники преступной группы привлечены к уголовной ответственности, их денежные средства в особо крупных размерах, четыре квартиры, автомобили и другое имущество — арестованы.