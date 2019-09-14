Strategist: Австралия вскоре может потерять интерес к ядерному оружию
Канберра, 14 сентября, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Экспертное сообщество Австралии вскоре может потерять интерес к обсуждению вопроса о необходимости приобретения ядерного оружия, заявил эксперт в сфере обороны Элберт Палаццо в статье для издания The Strategist.
По словам эксперта, те последствия изменения климата, которые человечество претерпело в прошлом, всегда оказывались катастрофическими, поэтому можно сказать, что многие государства могут столкнуться с огромным давлением, поскольку изменение климата может ограничить их доступ к основным ресурсам.
Напомним, дискуссии в Австралии вокруг ядерного оружия разгорелись вновь после публикации новой книги профессора стратегических исследований Австралийского Национального университета Хью Уайта «Как защитить Австралию», в которой есть глава о возможности развития ядерного потенциала в Австралии.
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