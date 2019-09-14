Канберра, 14 сентября, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Экспертное сообщество Австралии вскоре может потерять интерес к обсуждению вопроса о необходимости приобретения ядерного оружия, заявил эксперт в сфере обороны Элберт Палаццо в статье для издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

«Есть две причины, по которым к обсуждению вопроса о ядерном оружии вскоре потеряют интерес. Во-первых, нет никакого смысла в том, чтобы полагаться на оружие, которое нельзя использовать. Во-вторых, это неуместность ядерного оружия при решении самой серьёзной будущей проблемы, грозящей безопасности Австралии, — изменение климата», — заявил Палаццо.

По словам эксперта, те последствия изменения климата, которые человечество претерпело в прошлом, всегда оказывались катастрофическими, поэтому можно сказать, что многие государства могут столкнуться с огромным давлением, поскольку изменение климата может ограничить их доступ к основным ресурсам.

«Неустойчивые государства не смогут справиться с дополнительным давлением, а внутригосударственные конфликты, скорее всего, ускорят их крах. По мере разрушения структур социальной поддержки, включая сферу здравоохранения, начнутся эпидемии и голод, которые приведут к массовой миграции. Ряд неустойчивых государств могут оказаться в непосредственной сфере интересов Австралии, поэтому вооружённым силам Австралии следовало бы об этом задуматься. В данной ситуации от ядерного оружия не будет никакого толка», — добавил Палаццо.

Напомним, дискуссии в Австралии вокруг ядерного оружия разгорелись вновь после публикации новой книги профессора стратегических исследований Австралийского Национального университета Хью Уайта «Как защитить Австралию», в которой есть глава о возможности развития ядерного потенциала в Австралии.

Читайте также: Strategist: санкции против КНР не решат проблемы с опиоидами в Австралии