Москва, 14 сентября, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выдала специальное оборудование для блокировки мессенджера Telegram, и уже в сентябре крупные операторы связи протестируют его в Тюмени. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Утверждается, что Роскомнадзор выдает операторам связи специальное оборудование и помогает в его установке. Тестовые мероприятия пройдут в Тюмени, и данное оборудование будут проверять на «реальных пользователях».

Данные тесты должны показать, как работает оборудование, насколько эффективно оно блокирует Telegram, какие сбои при этом происходят. Ожидается, что тесты завершатся к концу сентября.

Стоит отметить, что информация о том, что Роскомнадзор тестирует различные аппаратно-программные комплексы глубокой фильтрации трафика появилась ещё в марте. Речь идет о Deep Packet Inspection, DPI — системе глубокой фильтрации трафика. С помощью такой системы планируется не только заблокировать Telegram, но и осуществить исполнение закона о «суверенном интернете», большая часть положений которого вступит в силу 1 ноября 2019 года.