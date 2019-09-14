Москва, 14 сентября, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Минимальную розничную цену (МРЦ) на водку предложил увеличить союз производителей алкогольной продукции (СПАП) министерству финансов. Об этом 13 сентября сообщил президент союза Игорь Косарев в рамках дискуссии на Московском финансовом форуме.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Водка

Косарев заявил, что СПАП отправил предложение о повышении МРЦ на водку с 215 до 233 рублей за бутылку 0,5 литра. При этом президент СПАП пояснил, что для увеличения МРЦ на водку должны быть учтены сразу как минимум три фактора.

Этими факторами, по словам Косарева, стали как повышение акциза с 523 до 540 рублей за литр чистого спирта и удорожание пшеницы, так и резкий рост цен на стекло.

Президент СПАП отметил, что подорожание сырья связано с активизацией экспорта пшеницы, а повышение цен на стекло с темм, что в России в последнее время не инвестировались средства в производство стекла, и заводы, не строившие раньше новые печи, вынуждены поднять цены на продукцию.

Косарев также заявил, что за последние три года производство легального алкоголя выросло на 30%: в 2015 году было произведено 62 млн декалитров легального алкоголя, а в 2018 году уже 83 млн.

Президент СПАП выразил надежду, что предложение о повышении МРЦ на водку будет рассмотрено в Минфине уже в сентябре и вступит в силу с 1 января следующего года.

МРЦ на алкоголь в России является одним из инструментов борьбы с дешёвым нелегальным алкоголем на рынке. Цены на алкоголь устанавливает министерство финансов. В настоящее время МРЦ установлена на водку, коньяк, бренди и шампанское. В последний раз МРЦ повышение цены на крепкий алкоголь повышалась 1 января текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разработке Минфином законопроекта, легализующего продажу алкоголя через сеть интернет. Приступить к реализации законопроекта планируется с 1 января 2020 года.