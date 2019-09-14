Киев, 14 сентября, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным ему «есть что сказать». Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Журналисты спросили Зеленского, что он скажет президенту России Владимиру Путину при личной встрече.

«У меня очень много всего», — ответил Зеленский.

Тогда журналисты уточнили, выстраивает ли Зеленский какую-либо стратегию в отношениях с Российской Федерацией. Президент Украины ответил утвердительно.

Напомним, что Зеленский и Путин не встречались, а лишь созванивались по телефону. Однако им уже удалось договориться об обмене заключенными между двумя странами.

В ближайшее время Зеленский планирует обсудить с Путиным возможную встречу в «нормандском формате».

Стоит отметить, что Зеленского на Украине, да и на Западе постоянно предостерегают от личной встречи с Путиным. Президенту Украины указывают, что встречаться с российским лидером он должен только в присутствии западных «партнеров».