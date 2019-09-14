Москва, 14 сентября, 2019, 05:59 — ИА Регнум. За решение местных властей района Прага-6 о переносе с площади Интербригад памятника советскому маршалу Ивану Коневу стыдно людям в руководстве Чехии, написал член Совфеда Алексей Пушков в Тwitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«В руководстве Чехии есть люди, испытывающие чувство стыда за решение избавиться от памятника освободителю Праги маршалу Коневу», — написал Пушков.

Такой комментарий российский сенатор сделал по поводу записи Иржи Овчачека, пресс-секретаря президента Чехии:

«Приношу свои извинения за поступок Праги 6!»

https://twitter.com/PREZIDENTmluvci/status/1172491939821830144

Читайте также:МИД Чехии назвал вопрос о памятнике Коневу в Праге внутренним делом страны

Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные власти Праги не видят проблемы в том, чтобы убрать с площади памятник советскому маршалу Ивану Коневу, благодаря которому чехи не были превращены нацистами в рабов.

При этом они оскорблены высказыванием из Москвы о том, что староста района, «воюющий» с памятником — «гауляйтер местного масштаба», до такой степени, что чешский МИД вызывает посла России и взывает к Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве.