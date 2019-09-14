Арыс, Казахстан, 14 сентября, 2019, 05:34 — ИА Регнум. О ЧП на складе боеприпасов в городе Арыси (Туркестанская область, Казахстан) сообщило 14 сентября казахстанское минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Инцидент произошёл 14 сентября, когда военнослужащие проводили плановые работы по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов.

«В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что раненых госпитализировали. Речь идёт о ликвидации последствий взрыва на складах боеприпасов, которые произошли в Арыси конце июня.

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