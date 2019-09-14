Вашингтон, 14 сентября, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Торговые санкции в отношении Кубы Соединённые Штаты продлили ещё на один год, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что действующее эмбарго будет продлено до 14 сентября 2020 г. По словам президента Штатов Дональда Трампа, такой шаг будет способствовать защите «национальных интересов США».

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Напомним, первые санкции США в отношении Кубы введены в 1960 году. До уровня практически полного эмбарго их ужесточили через два года — после ответных действий Гаваны.

Нынешние американские власти недовольны тем, что Куба не отказывается от поддержки законных властей Венесуэлы.