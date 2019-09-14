Вашингтон выделил миллионы в помощь Амазонии
Вашингтон, 14 сентября, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Порядка ста миллионов долларов будет вложено в сохранение лесов Амазонии, сообщили в Госдепе.
(сс) Torrenegra
Леса Амазонии
Уточняется, что таков бюджет фонда, созданного при поддержке США. Фонд будет функционировать до 2030 г. Соответствующее решение принято на встрече американского госсекретаря Майка Помпео и его бразильского коллеги Эрнесту Араужу 13 сентября.
Читайте также: Подписан «Летисийский пакт» для защиты лесов Амазонии
Напомним, леса Амазонии сильно пострадали из-за лесных пожаров. Пламя уничтожило более 4,3 млн га леса.