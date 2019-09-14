Вашингтон, 14 сентября, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Порядка ста миллионов долларов будет вложено в сохранение лесов Амазонии, сообщили в Госдепе.

(сс) Torrenegra Леса Амазонии

Уточняется, что таков бюджет фонда, созданного при поддержке США. Фонд будет функционировать до 2030 г. Соответствующее решение принято на встрече американского госсекретаря Майка Помпео и его бразильского коллеги Эрнесту Араужу 13 сентября.

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Напомним, леса Амазонии сильно пострадали из-за лесных пожаров. Пламя уничтожило более 4,3 млн га леса.