Прага, 14 сентября, 2019, 03:41 — ИА Регнум. Российский посол Александр Змеевский вызван в чешский МИД, сообщается на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

Отмечается, что поводом к вызову стали «лживые и оскорбительные заявления члена российского правительства по адресу старосты района Прага-6».

Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.

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Напомним, на фоне скандала вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который местные власти района Прага-6 хотят убрать с площади Интербригад, российский министр культуры Владимир Мединский 6 сентября заявил:

«Благодарные жители Праги поставили Коневу памятник. А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города. Такой гауляйтер местного масштаба».

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