Продюсер группы «Ласковый май» рассказал о болезни Заворотнюк
Москва, 14 сентября, 2019, 03:22 — ИА Регнум. О том, что у Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram.
Цитата из т/с «Моя прекрасная няня». 2004. Россия
Анастасия Заворотнюк в роли Виктории Прутковской
«У неё последняя степень рака мозга», — написал Разин в комментариях к своему посту в поддержку Анастасии.
https://www.instagram.com/p/B2WjhYABEHp/
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Заворотнюк введена в состояние искусственной комы на фоне развившихся осложнений.