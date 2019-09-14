Вашингтон, 14 сентября, 2019, 03:15 — ИА Регнум. О приглашении бразильскими властями американского президента Дональда Трампа приехать в Бразилию сообщил журналистам глава МИД этой страны Эрнесту Араужу.

Жаир Болсонару и Дональд Трамп. Вашингтон, 19.03.2019

Находясь в Вашингтоне, Араужу заявил, что бразильский президент приглашает Трампа приехать в Бразилию с ответным визитом. Дата возможной поездки пока не названа.

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Напомним, бразильский президент Жаир Болсонару весной побывал в Вашингтоне. В конце июля Трамп назвал Бразилию ближайшим союзником Штатов вне НАТО, что было закреплено в соответствующей декларации.

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