Прага, 14 сентября, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Вопрос о памятнике советскому маршалу Ивану Коневу на площади Интербригад в Праге — внутреннее дело Чехии, заявил заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж, сообщили в МИД этой страны.

(сс) Gampe Памятник Ивану Коневу в Праге

В заявлении Хмеларжа сказано, что российской стороне не стоит «раздувать страсти» по поводу памятника Коневу в Праге. Чешская сторона призвала Россию отказаться от «злоупотреблений в политических целях».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные власти района Прага-6 хотят убрать памятник маршалу Коневу с площади Интербригад, несмотря на то, что президент Чехии Милош Земан неоднократно высказывался за сохранение монумента человеку, которому Чехословакия обязана освобождением от нацистов.

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