Вашингтон, 14 сентября, 2019, 02:35 — ИА Регнум. «Мерзким» назвал «режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро бразильский министр иностранных дел Эрнесту Араужу на пресс-конференции в США.

Эрнест Араужу и Майк Помпео

После переговоров с американским коллегой Майком Помпео Араужу заявил:

«В любого рода давлении в правовом поле на такого рода мерзкий режим нет ничего плохого».

По словам Араужу, санкции Вашингтона способствуют ослаблению Мадуро. Но и международное давление оказывает эффект, и Бразилия поддерживает такую политику в отношении Каракаса.

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Напомним, Бразилия как сателлит США реализует политику, направленную на ослабление законной власти в Венесуэле.