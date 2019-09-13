Берлин, 14 сентября, 2019, 02:22 — ИА Регнум. Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

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Уточняется, что с 7:00 мск использование мощностей OPAL будет ограничено: теперь оператор не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объёмом 15,86 млн кВт⋅ч.

Таким образом, оператор Gastransport GmbH реализует решение Федерального сетевого агентства, ограничивающее «Газпром» в использовании транзитных мощностей OPAL.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение ограничить «Газпром» принято по иску Польши. Теперь «Газпром» не может использовать мощности OPAL на 100%.

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