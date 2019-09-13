Москва, 14 сентября, 2019, 01:08 — ИА Регнум. О своей женитьбе двухлетней давности написал в мемуарах «Личное дело» экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, пишет The Guardian.

(сс) Sara Arnald Эдвард Сноуден

Перед выходом мемуаров бывший сотрудник американских спецслужб рассказал, что в 2017 г. на территории РФ он зарегистрировал брак с Линдси Миллс.

Также в своих мемуарах Сноуден поделился впечатлениями о России и, в частности, о Москве, где он часто бывает в публичных местах, в том числе в театрах, ресторанах, и не скрывает своего лица.

Отмечается, что мемуары Сноудена выйдут 17 сентября 2019 г. и будут продаваться в двух десятках стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сноуден 12 сентября заявил, что пока не вернётся в США, поскольку не рассчитывает, что судебное решение по его поводу там будет объективным.