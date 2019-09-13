Москва, 14 сентября, 2019, 00:52 — ИА Регнум. В состояние медикаментозной комы введена актриса Анастасия Заворотнюк, передаёт Telegram-канал «112».

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Уточняется, что такое решение принято из-за развивающегося воспаления лёгких. По данным медиков, актриса находится в очень тяжёлом состоянии.

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Напомним, Заворотнюк попала в реанимацию с отёком мозга, развившимся на фоне онкологического заболевания. Ранее ей провели курс химио‑ и лучевой терапии.

Обсуждался вопрос о проведении операции, хотя в том состоянии, в котором находится Заворотнюк, вмешательство нейрохирургов очень опасно.