Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Трое участников встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.

President.gov.ua Леонид Кучма

По мнению Кучмы, который возглавляет делегацию Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, французская и германская стороны будут на встрече убеждать Зеленского уступить России часть позиций.

Речь идёт о том, чтобы добиться выборов в ДНР и ЛНР без надзора с украинской стороны. Также от Зеленского будут добиваться, чтобы тот согласился на предоставление особого статуса Донбассу.

«Зеленскому придётся очень нелегко — он будет один против трёх», — сказал Кучма.

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Напомним, 13 сентября Зеленский заявил, что выборы в ДНР и ЛНР должны идти по украинским законам и что они возможны лишь после разведения сил по всей линии соприкосновения.