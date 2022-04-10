* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 14 сентября, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов встретился в Москве с делегацией афганского экстремистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 сентября сообщает Министерство иностранных дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

В ходе встречи Кабулов обсудил с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ситуацию с переговорами между движением и США.

«С российской стороны была подчёркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили в МИД России.

Утверждается, что представители террористов заявили о своей готовности и дальше вести переговоры с США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп не раз заявлял о желании вывести американские войска из Афганистана, где они находятся с 2001 года. Именно для этого представители американских властей вступили в переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп даже планировал встретиться вместе с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем и представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако встреча была отменена из-за взрыва в Кабуле.