Солнечногорск, Московская область, 14 сентября, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Бизнесмен Евгений Куклыгин, баллотировавшийся в депутаты Новгородской областной думы, погиб в результате ДТП на новой трассе М-11 (Москва — Санкт-Петербург) утром 13 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM, о гибели Евгения Куклыгина сообщается на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Известно, что он ехал из Москвы в Великий Новгород, где в 2019 году пытался участвовать в нескольких избирательных кампаниях: в праймериз «Единой России» по отбору кандидата в депутаты Госдумы РФ (был снят с предвыборного голосования, а также в довыборах в Новгородскую областную думу, на которых также не был зарегистрирован в качестве кандидата.

По данным газеты «Московский комсомолец», ДТП произошло в Солнечногорском районе Подмосковья около 4:25 13 сентября. Автомобиль Citroen, за рулем которого был 43-летний бизнесмен, столкнулся с Land Rover. Евгений Куклыгин погиб на месте.