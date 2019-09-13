Казань, 13 сентября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. В Татарии установили четырех человек, которые подозреваются в обналичивании более 126 млн рублей. В качестве вознаграждения банде удалось заработать более 16 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные купюры

Группа мужчин занималась проведением незаконных финансовых транзакций, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций. В ходе обысков в офисах и по месту жительства подозреваемых была обнаружена оргтехника, которую использовали для проведения платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и документация аффилированных фирм, телефоны и сим-карты, а также наличные средства на сумму почти 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы. Двое из мужчин задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне доведено до суда уголовное дело в отношении генерального директора микрофинансовой организации. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, а именно — обналичивании 85 млн рублей. Мужчина в течение нескольких месяцев изготовил платежные поручения о переводе денежных средств со счетов организации, которой управлял, на счета 160 граждан. По документам, у злоумышленника якобы были заключены с ними договоры микрозаймов. После перечисления денег на банковские карты граждан, директор фирмы обналичил их и присвоил.