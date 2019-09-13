Донецк, 13 сентября, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Курс на вхождение в состав России отвечает мнению большинства жителей Донбасса, заявил 13 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Smdnr.ru Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР)

«Это то, о чём думают и о чём мечтают жители Донбасса ещё с 2014 года. Но безусловно мы понимаем, что на данный момент это остаётся нашей мечтой», — сказал он в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

При этом Пушилин подчеркнул, что такой курс не противоречит положениям Минских соглашений. «Интеграция с Россией подразумевается и в Минских соглашениях, потому что в них прописан пункт о трансграничном сотрудничестве», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Денис Пушилин заявил, что власти ДНР видят своей задачей максимальную интеграцию в российское пространство вплоть до вхождения в состав России «на правах федеративного округа».