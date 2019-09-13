Москва, 13 сентября, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Последним днём «бабьего лета» в Москве станет 13 сентября, пятница, сообщает 13 сентября RT со ссылкой на погодный центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным центра «Фобос», на Москву уже идёт со стороны Санкт-Петербурга циклон, который принесёт непогоду и дожди.

Температура воздуха при этом уже 14 сентября снизится до +17 градусов по шкале Цельсия, а к середине следующей недели столбик термометра опустится ещё ниже, достигнув отметки +8 градусов по шкале Цельсия.

При этом метеорологи не исключают, что после 27 сентября в Москву может прийти ещё одна волна «бабьего лета».