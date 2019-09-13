Москва, 13 сентября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Последнее заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова на тему войны с Россией только подтверждает его неадекватность, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Об этом Алексей Пушков сообщил 13 сентября на своей странице в Twitter.

«Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом», — написал Пушков.

Этим заявлением Турчинов лишний раз подтвтердил «своё мрачное сумасшествие».

«Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — добавил российский политик.

Напомним, кроме сожалений о несоразмерности военных потенциалов Украины и России, Турчинов высказал уверенность в скором распаде России, так как, по его мнению, у РФ сейчас больше проблем, чем у СССР перед его разрушением.

Экс-глава СНБО Украины нагадал, что эта ситуация станет хорошей возможностью для Украины, которая «освободит не только Крым».