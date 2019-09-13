Гатчина, Ленинградская область, 13 сентября, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Пожар произошёл в здании кафе в Ленинградской области. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Пожарная техника

По предварительной информации, возгорание произошло в здании кафе «Семейный очаг» на проспекте 25-летия Октября в городе Гатчине. Персонал и посетители эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. В настоящее время пожар ликвидирован полностью. Выполняется проливка конструкций.

Информации о погибших либо пострадавших не поступало. Начато расследование причин и обстоятельств возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в конноспортивном клубе в Липецкой области. В результате пожара были уничтожены все запасы корма для лошадей. Пострадавших нет.