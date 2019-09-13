Украина не будет останавливать войну по «формуле Штайнмайера» — Кучма
Киев, 13 сентября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Последовательность действий по урегулированию конфликта в Донбассе, получившая название «формула Штайнмайера», не будет утверждена на саммите «нормандской четвёрки» в Париже, заявил представитель Киева на переговорах в Минске, второй президент Украины Леонид Кучма, сообщило 13 сентября информационное агентство «Интерфакс-Украина».
Напомним, экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее предложил Украине принять закон о местных выборах в Донбассе, провести выборы, избрать законных, с точки зрения самой Украины, представителей Донбасса, и закрепить в конституции особый статус региона.
Он также отверг идею массовой амнистии защитников Донбасса, обороняющих ДНР и ЛНР от украинской агрессии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает преждевременными разговоры о проведении выборов на неподконтрольной Украине территории и предложил подождать результатов саммита «нормандской четвёрки».
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