Мадрид, 13 сентября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в результате ливневых дождей в нескольких регионах Испании, передаёт 13 сентября El Pais.

(сс) George Hodan Ливень

По информации издания, два человека погибли сегодня в городах Альмерия и Гранада в автономном сообществе Андалусия и ещё один — в городе Аликанте в Валенсии.

Накануне сообщалось, что два человека стали жертвами непогоды в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча.

Ранее государственное метеорологическое агентство Испании предупредило об ожидаемых ливнях с грозами и сильным ветром в ряде регионов страны. В отдельных населённых пунктах был объявлен наивысший — «красный» — уровень погодной опасности. Местами из-за непогоды оказалось нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.