Париж, 13 сентября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Редкий королевский гобелен удалось спасти специалистам после пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом 13 сентября сообщает агентство «Франс Пресс».

Wandrille de Préville Пожар в соборе Парижской Богоматери

Огромное полотно размером 25 на 7,35 метра, работа над которым началась при Людовике XVIII, а закончилась в 1838 году при короле Луи Филиппе, был вывезен после пожара из собора. По счастью, корпус, в котором был выставлен гобелен, спас его от расплавленного свинца, огня и искр. Однако полотно при тушении пожара впитало огромное количество воды, так, что его вес увеличился в три раза — с одной до трёх тонн.

После эвакуации из собора бесценное полотно было передано в ведомство при министерстве культуры Франции, отвечающее за сохранение ценных предметов искусства и мебели.

Самым большим опасением специалистов была возможность утери гобелена из-за гниения. Гобелен сперва высушили в аэродинамической трубе, затем подвергли заморозке при температуре минус 35 градусов по Цельсию для того, чтобы исключить распространение плесени.

Сейчас гобелен передан в лабораторию, где реставраторы приступили к работе по его восстановлению. Предполагается, что гобелен смогут увидеть все желающие 22 — 23 сентября текущего года, в традиционный День открытых дверей ведомства.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля. В результате пожара зданию собора был нанесён значительный ущерб. Власти Франции намереваются восстановить собор в ближайшие пять лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении ремонтных работ в соборе Парижской Богоматери. Ранее работы были приостановлены из-за опасности отравления рабочих свинцом.