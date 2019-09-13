* запрещённая в России организация

Москва, 13 сентября, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов принял делегатов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство иностранных дел

По информации агентства, на встрече с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Замир Кабулов подчеркнул необходимость восстановления переговорного процесса между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Агентство утверждает, что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразили готовность к возобновлению диалога с американскими представителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщали о прибытии делегации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москву, предположив, что это связано с прекращением переговоров Вашингтона с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о котором президент США Трамп заявил 8 сентября.

* Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ