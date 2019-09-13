Вашингтон, 13 сентября, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Cообщения о планах Вашингтона увеличить военное присутствие в Сирии не соответствуют действительности. Об этом 13 сентября заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи.

Американские солдаты

Накануне газета The New York Times сообщила, что Пентагон намерен дополнительно отправить в Сирию 150 военнослужащих для совместного с Турцией наземного патрулирования на северо-востоке страны.

«Мы не планируем увеличивать наше присутствие на местах. Мы будем проводить совместное патрулирование с Турцией и справимся с этим в рамках нынешней численности», — приводит его слова Reuters.

Маккензи добавил, что общее число американских военнослужащих в Сирии, которое на сегодняшний день составляет около тысячи человек, может колебаться по мере ротации, но в перспективе Вашингтон будет «активно искать возможности для его снижения».