Иерусалим, 13 сентября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Не менее 55 человек были ранены в секторе Газа в столкновениях с израильской полицией и военными, сообщает 13 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава палестинского анклава.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

По информации агентства, 55 раненых палестинцев обратились за медпомощью с утра 13 сентября до 19:30.

В секторе газа утверждают, что у 29 из 55 пострадавших имеются пулевые ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа с 30 марта 2018 года 74-ю неделю продолжается акция протеста «Великий марш возвращения». За это время погибло 310 человек.