Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 21:52 — ИА Регнум. В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Болельщик Зенита

Петербургская команда открыла счёт уже на 5-й минуте — после розыгрыша штрафного гол забил Артем Дзюба.

«Зенит» владел преимуществом, хотя в первой половине тайма у команды не было опасных моментов. На 20-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Арсенала», однако Азмун не смог переиграть вратаря.

Тульская команда создала в первом тайме лишь один голевой момент, но после перерыва выровняла игру и на 56-й минуте сравняла счёт — гол со штрафного забил Берхамов.

Однако ничейный счёт продержался лишь 10 минут: «Зенит» вновь завладел преимуществом, несколько раз был близок к голу, а затем во второй раз за матч получил право на пенальти. Себастьян Дриусси вывел петербургскую команду вперёд.

В середине второго тайма на поле в составе «Зенита» появились Олег Шатов и Александр Ерохин, команда создала ещё несколько опасных моментов. На 88-й минуте Шатов установил окончательный счёт в матче — 3:1.