Киев, 13 сентября, 2019, 21:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он считает преждевременным обсуждение возможности проведения выборов в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 13 сентября, на брифинге после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд

«Информацию о возможности выборов на оккупированных территориях я могу прокомментировать только после того, как мы договоримся в нормандском формате, потому что это часть минских договорённостей», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас, до встречи в «нормандском формате», говорить о каких-либо выборах в Донбассе преждевременно.

Стоит отметить, что Киев с 2014 года строит иллюзии относительно проведения каких-то выборов под своим контролем в Донбассе. Параллельно с подобными заявлениями украинские боевики постоянно ведут обстрелы территории Донбасса, от чего гибнут мирные жители и наносится серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.