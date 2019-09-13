Москва, 13 сентября, 2019, 21:29 — ИА Регнум. В Москве прошло заседание Центрального штаба Общероссийского народного фронта, в ходе которого была утверждена кандидатура нового главы Исполкома ОНФ. Им стал бывший вице-губернатор Московской области Михаил Кузнецов.

Onf.ru Заседание Центрального штаба Общероссийского народного фронта

Ранее Михаил Кузнецов также работал в «Единой России», в полпредстве в Центральном федеральном округе.

Читайте подробнее: Назначен новый глава исполкома ОНФ

В ходе заседания Центрального штаба его сопредседатели поблагодарили за плодотворную работу Михаила Развожаева, который до недавнего времени работал руководителем Исполкома ОНФ, а 11 июля 2019 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

«Как вы все знаете, Михаил Развожаев в июле этого года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Я хотел бы обратиться ко всем членам Центрального штаба с предложением коллективно поблагодарить Михаила Владимировича за все то, что было сделано, поаплодировать ему», — заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Для всех назначение Михаила Развожаева исполняющим обязанности губернатора Севастополя было неожиданным. Но я думаю, президент сделал очень правильный выбор. Михаил Владимирович показал себя квалифицированным, спокойным, рассудительным и знающим человеком, хорошим организатором. Мне кажется, что Севастополь от этого выиграл. Сегодня к нам пришел Михаил Михайлович Кузнецов — опытный организатор. Он работал вице-губернатором Московской области — это один из самых сложных регионов. Первые контакты и разговоры с ним показывают, что можно будет очень много сделать, в чем-то даже переформатировать работу Общероссийского народного фронта, сделать ее еще более народной и важной», — заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, опыт Михаила Кузнецова поможет вывести на другой уровень работу, которая была проделана за последние полгода: «Я видела динамику и по социальным проектам, которые курировал Михаил Михайлович в Подмосковье. На мой взгляд, Московская область представляет весь спектр тех проблем, которые мы обсуждаем здесь, в Народном фронте».

Также Елена Шмелева поблагодарила Михаила Развожаева за проделанную работу: «Мы благодарны Михаилу Владимировичу и уверены, что реализация поручений президента, которые сегодня есть по Севастополю, будет основана на опыте, который он получил, работая здесь, в Центральном штабе ОНФ».

В свою очередь член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, идеолог проекта «Регион заботы» Анна Федермессер выразила надежду на то, что в отношении этого проекта ОНФ продолжится та линия, которая была намечена во время работы с Михаилом Развожаевым.

«Это расширение «Региона заботы». Оказалось, что мы несколько месяцев назад виделись с Михаилом Кузнецовым, вместе шли и он меня так упорно и много расспрашивал про паллиативную помощь и про «Регион заботы». Ну вот видите, пусть «расхлебывает» теперь свои знания. Точно знаем, что 26-го числа он придет как волонтер и будет погружаться в тему. Я довольна», — также подчеркнула Анна Федермессер.