Сопредседатели ЦШ ОНФ поблагодарили Михаила Развожаева за работу
Москва, 13 сентября, 2019, 21:29 — ИА Регнум. В Москве прошло заседание Центрального штаба Общероссийского народного фронта, в ходе которого была утверждена кандидатура нового главы Исполкома ОНФ. Им стал бывший вице-губернатор Московской области Михаил Кузнецов.
Ранее Михаил Кузнецов также работал в «Единой России», в полпредстве в Центральном федеральном округе.
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В ходе заседания Центрального штаба его сопредседатели поблагодарили за плодотворную работу Михаила Развожаева, который до недавнего времени работал руководителем Исполкома ОНФ, а 11 июля 2019 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.
По мнению сопредседателя Центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, опыт Михаила Кузнецова поможет вывести на другой уровень работу, которая была проделана за последние полгода: «Я видела динамику и по социальным проектам, которые курировал Михаил Михайлович в Подмосковье. На мой взгляд, Московская область представляет весь спектр тех проблем, которые мы обсуждаем здесь, в Народном фронте».
Также Елена Шмелева поблагодарила Михаила Развожаева за проделанную работу: «Мы благодарны Михаилу Владимировичу и уверены, что реализация поручений президента, которые сегодня есть по Севастополю, будет основана на опыте, который он получил, работая здесь, в Центральном штабе ОНФ».
В свою очередь член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, идеолог проекта «Регион заботы» Анна Федермессер выразила надежду на то, что в отношении этого проекта ОНФ продолжится та линия, которая была намечена во время работы с Михаилом Развожаевым.