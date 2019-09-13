Ребёнок трёх лет в Москве остался жив после падения с 11-го этажа
Москва, 13 сентября, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Трёхлетний мальчик выжил после падения из окна одиннадцатого этажа в Москве. Об этом 13 сентября сообщает РЕН ТВ.
Daquella manera
Дети у окна
Происшествие случилось на Енисейской улице в городе Москве. По предварительным данным, ребёнок выпал из окна во время игры.
Сообщается, что дети играли в комнате без присмотра родителей. Ребёнок трёх лет начал выбрасывать игрушки из окна на улицу и в какой-то момент вывалился сам.
Мальчик выжил, он был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Информация о его состоянии и о том, где были родители ребёнка в момент происшествия, не сообщается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели грудного ребёнка в результате падения из окна пятого этажа в Волгограде.