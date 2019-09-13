Москва, 13 сентября, 2019, 20:55 — ИА Регнум. Минприроды России разработает Концепцию совершенствования механизма «расширенной ответственности производителей» по утилизации отходов. Такое решение было принято по итогам совещания 13 сентября у заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Показатели нацпроекта «Экология» предполагают активное развитие отрасли переработки отходов, однако, по данным Минприроды России, выполняют нормативы расширенной ответственности производителей (РОП) далеко не все.

По итогам совещания Алексей Гордеев дал поручение Минприроды России сформулировать концепцию повышения эффективности системы РОП до 3 октября. Документ затем будет представлен председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

С 1 января 2015 года в России работает механизм РОП, который обязывает производителей утилизировать произведённый ими товар, утративший потребительские свойства. Механизм введён с целью снижения образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и их эффективного использования в хозяйственном обороте.