Рига, 13 сентября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Аппетиты министерств Латвии с миллиарда урезаны до 192,4 млн евро. Об этом известил портал общественных медиа LSM. Сегодня Кабинет министров Латвии утвердил объём дополнительного финансирования для министерств в размере 167 млн евро и выделил 25,5 млн евро независимым институциям.

Vadim Timoshkin Рига, Латвия

Министерство здравоохранения вместо запрошенных 279,4 млн евро довольствуется суммой в пять раз меньшей. Ему досталось всего 50 млн, из которых 43 предусмотрены на повышение зарплат работникам отрасли.

Отстаивавшее дополнительное финансирование на сумму 128,7 млн евро Министерство образования получит на свои нужды 8 млн и ещё 23 — целевым образом на повышение с 1 сентября 2019 года минимальной заработной платы педагогам, до 750 евро в годовом исчислении.

Сверх предусмотренного ранее, Кабмин выделяет 10 миллионов евро на финансирование борьбы с отмыванием денег и поддержкой международного терроризма в соответствии с рекомендациями ЕС и выполнением требований «Moneyval».

По настоянию Минфина 32 миллиона евро будут выделены, чтобы установить планку подоходного налога с физических лиц на отметке в 300 евро в месяц, и до 500 евро поднять потолок доходов, к которым применяется максимальный дифференцированный годовой необлагаемый налогом минимум.