Калининград, 13 сентября, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Разведывательные самолеты ВВС Франции, Швеции и США провели серию полётов у границ России, сообщают 13 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Цитата из х∕ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США Воронье слетелось

В частности, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с 11:30 мск летал над Латвией и Эстонией вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей РФ.

Ещё один американский воздушный разведчик RC-135U, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, несколько часов совершал полеты вдоль черноморского побережья России от Кубани до юго-западного побережья Крыма.

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции Transall C-160NG прошёл вдоль границы Калининградской области с Литвой и с 09:37 мск три часа курсировал у границ Ленинградской и Псковской областей, оставаясь в небе Эстонии.

В тот же день у морских границ Калининградской области барражировал разведывательный самолёт Gulfstream 4 ВВС Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, полёты самолётов-шпионов стран НАТО ежедневно отмечаются у западных границ России от Балтийского до Чёрного моря.