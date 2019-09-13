Вашингтон, 13 сентября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Министерство финансов США призывает все страны мира отказаться от покупки нефти у Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансирование терроризма Маршалл Биллингсли.

Shminhe.com Нефть

Напомним, что США всячески обвиняют Иран в том, что он якобы финансирует терроризм. После прихода к власти в США республиканца Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении Тегерана резко ужесточилась. Трамп вышел из соглашения по иранскому атому и восстановил режим американских санкций против Ирана.

Теперь Вашингтон добивается того, чтобы полностью прекратить экспорт иранской нефти.

Обвинение в финансировании терроризма вновь используется для того, чтобы убедить покупателей иранской нефти отказаться от нее.

«Противостоять терроризму — значит не финансировать его, в том числе и не покупать иранскую нефть», — сказал Биллингсли.

Он подчеркнул, что США продолжат давление на Иран всеми возможными способами.