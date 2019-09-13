Кемерово, 13 сентября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Жительница Кемерова забыла забрать ребёнка из детского сада. Ей грозит штраф, а семью поставили на учёт, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кузбассу.

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Как уточнили в ведомстве, женщина сама обратилась в полицию. Она заявила, что пожилая мать не отдаёт ей сына. Сотрудники полиции отправились к 65-летней пенсионерке. Как выяснилось, бабушке позвонили из детского сада и сказали, что рабочий день уже закончился, а ребёнка так никто и не забрал. Пенсионерка забрала четырёхлетнего внука. В это время мать ребёнка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пожилая женщина побоялась возвращать ребёнка дочери.

В отношении матери ребёнка был составлен протокол за «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Ей грозит административный штраф в размере до 500 рублей. Семья поставлена на профилактический учет в полиции.