Москва, 13 сентября, 2019, 20:10 — ИА Регнум. При проведении торгов на услуги подрядчиков приоритет должен быть смещён с ценовых показателей к качественным. Об этом заявил по заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков по итогам состоявшегося 12 сентября в Минстрое согласительного совещания по проекту Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, сообщает 13 сентября пресс-служба Минстроя России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Для проведения качественных работ нужно обращать внимание не на самую низкую цену выполнения заказа, а на специалистов, которые способны эту работу максимально качественно выполнить», — заявил Волков.

Минстрой России предложил усилить акцент на квалификации специалистов и профессиональной компетентности исполнителей работ — так, чтобы конкурентоспособность подрядных организаций стала теснее связана с квалификацией каждого их специалиста.

В качестве возможного механизма предложено ввести стадию предквалификационного отбора в процедуре конкурентных закупок. Кроме того, в Минстрое указали на необходимость точнее специфицировать значение цены в системе оценки конкурсных предложений участников торгов.