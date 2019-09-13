Новосибирск, 13 сентября, 2019, 19:51 — ИА Регнум. В муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска рассказали подробности происшествия с промышленным альпинистом, который упал на козырёк подъезда во время мытья окон.

Промышленный альпинист

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Как сообщается в официальном сообществе МАСС в социальной сети «ВКонтакте», мужчина упал с высоты четвёртого этажа.

«Мужчина 1998 года рождения с переломами ног и травмами различной степени тяжести находился на козырьке подъезда. Спасатели через окно офисного помещения попали на козырёк, оказали первую помощь молодому человеку, наложили шины на ноги и руку, надели воротник шанца и на ковшовых носилках эвакуировали его до автомобиля скорой медицинской помощи. После чего пострадавший был передан врачам», — говорится в размещённой информации.

Уточняется, что в причинах падения мойщика окон будут разбираться полицейские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 12 сентября, на ул. Дуси Ковальчук в Калининском районе Новосибирска промышленный альпинист во время мытья окон жилого дома сорвался и упал на козырёк подъезда.