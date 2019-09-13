Донецк, 13 сентября, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Десять раз был нарушен режим перемирия украинскими военными на территории Донецкой Народной Республики с начала текущих суток. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Сообщается, что в период с 00:00 часов мск по 18:00 мск 13 сентября армия Украины десять раз нарушила режим перемирия. Ряд населённых пунктов ДНР был обстрелян украинскими войсками с применением миномётов калибром 82 мм и 120 мм, гранатомётов, вооружения БМП/БТР, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.

Под огонь со стороны киевских боевиков попали населённые пункты: Коминтерново, Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Саханка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Ясиноватая, Минеральное.

В результате обстрелов были повреждены два жилых дома в посёлке шахты имени Изотова в районе Горловки. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших и восьми раненых в результате обстрелов украинскими войсками территории ДНР за прошедшую неделю.