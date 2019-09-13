Цхинвал, 13 сентября, 2019, 19:42 — ИА Регнум. В октябре в Южной Осетии начинается осенний призыв в вооруженные силы республики. 13 августа президент Анатолий Бибилов подписал соответствующий указ, сообщает ИА Рес.

Минобороны России

Глава государства поручил администрациям городов и районов обеспечить выполнение необходимых мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в соответствии с указом президента Южной Осетии в августе в республике прошли военные сборы резервистов. Бибилов отметил, что сборы резервистов теперь будут проходить ежегодно.