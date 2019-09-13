Нижний Новгород, 13 сентября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. На организацию летней оздоровительной кампании из бюджета Нижнего Новгорода было выделено 275,5 млн рублей, из областного бюджета на компенсацию санаторного отдыха детей поступило 32 млн рублей и 4,4 млн рублей на организацию временной трудовой занятости подростков. В целом объем финансирования летней оздоровительной кампании составил 312 млн рублей, что выше уровня предыдущего года на 15,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в гордуме по итогам заседания постоянной комиссии по социальной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

По словам директора департамента по социальной политике администрации города Галины Гуренко, дополнительное финансирование в размере 41 млн рублей необходимо, поскольку некоторые из лагерей были построены 70 лет назад. И эти средства пойдут на выполнение предписания надзорных органов.

«Мы много строим, мы развиваемся, но вопрос летних лагерей, летней кампании требует повышенного внимания. Мы пользуемся тем, что для нас сделали предыдущие поколения 30−40 и даже 70 лет назад. Необходимо 41 млн рублей для того, чтобы на будущий год просто открыть то, что есть», — заявил глава комиссии Василий Пушкин.

Комиссия поддержала предложение о выделении дополнительных средств на организацию летней оздоровительной кампании. Этот вопрос планируется включить в повестку очередного заседания гордумы.

ИА REGNUM напоминает, в ходе летней кампании 2019 года в лагерях отдохнули более 28 тыс. юных нижегородцев. Более 33 тыс. детей отдохнули в лагерях дневного пребывания.

Были организованы профильные смены для победителей городских олимпиад, православная смена, три спортивные смены, музыкальная смена, творческая смена, смена лидеров детских общественных объединений, смена ученического самоуправления.