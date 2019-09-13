Москва, 13 сентября, 2019, 19:30 — ИА Регнум. Российские власти негативно восприняли слова президента Украины Владимира Зеленского о продолжении политики санкций в отношении России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Напомним, что Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который власти Украины проводят в Киеве, заявил, что западные стран обязаны сохранять режим санкций против России.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — сказал Зеленский.

По словам Пескова, в Кремле негативно восприняли это заявление, так как оно явно свидетельствует о том, что никакого улучшения в российско-украинских отношениях не будет.

«Негативно. Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть, они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту», — сказал Песков, имея в виду российскую позицию по вопросу Украины.

Что касается санкций, то Песков напомнил, что это обоюдоострое оружие, и еще неизвестно, кто больше пострадает от этих санкций.