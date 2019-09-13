Казань, 13 сентября, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Начальник цеха технического обслуживания АО «КАПО АВИА» в Международном аэропорту Казани заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей за травмирование рабочего при ремонте воздушного судна. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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Уточняется, что начальник не обеспечил ремонтника средствами индивидуальной защиты для проведения работ на высоте, авиатехник проводил ремонт на крыле судна ИЛ-76МД без специальной обуви и целевого инструктажа.

Работы надлежащим образом не контролировались, в результате несчастного случая техник получил вред здоровью, квалифицированный как тяжкий.

«В ходе расследования уголовного дела виновный полностью возместил ущерб, причиненный работнику в результате несчастного случая, и принес свои извинения потерпевшему», — подчеркнули в надзорном органе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая текущего года на рулевом перроне международного аэропорта Казань авиатехник проводил ремонт правого двигателя самолета ИЛ 76 и упал с переносной лестницы с высоты около 4 метров. Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

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