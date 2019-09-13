Лондон, 13 сентября, 2019, 18:30 — ИА Регнум. «Хаос был в греческой мифологии безличным божеством, придавшим форму Эребу, богу тьмы, и Никс, богине ночи. В математике, в теории динамичных систем, хаотические элементы ведут себя непредсказуемым образом <…> В словаре хаос определяется как первоначальное неупорядоченное состояние, предшествующее освоению Вселенной. В повседневном языке это беспорядок, неорганизованность, смятение, нечто, порождающее неопределенность. Брексит — прежде всего Брексит без соглашения — это хаос», — пишет сегодня, 13 сентября, испанское издание La Vanguardia.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

И словно в этом были еще какие-то сомнения, само британское правительство признало это в докладе, озаглавленном «Операция Овсянка» (Yellowhammer), который утек в прессу несколько недель назад, а недавно был опубликован по требованию Палаты общин. La Vanguardia сравнивает этот шаг парламента с действиями дантиста, выдергивающего у пациента зуб без анестезии. В роли пациента выступил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Это стало последним поступком парламента перед резкой приостановкой его деятельности, а вчера главный «переговорщик» Брюсселя Мишель Барнье сообщил, что Лондон не сделал ЕС никакого нового предложения, так что угроза «жесткого Брексита» не уменьшилась. И пусть официальный доклад британского правительства не содержал ничего принципиально нового для журналистов, «хорошие фильмы ужасов тоже заставляют подпрыгнуть на месте, хотя ты их видел уже тысячу раз», — проводит ироничную параллель испанское СМИ.