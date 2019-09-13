Тюмень, 13 сентября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. На Тюмень обрушилась 13 сентября 2019 года настоящая буря — сильная гроза, сопровождавшаяся крупным градом. В аэропорту «Рощино» были приостановлены вылеты самолётов, в городе затоплены улицы, затруднено движение общественного транспорта, сообщают в социальных сетях тюменцы.

Hans Град

Град, по сведениям из соцсетей, прекратился около 19:00 по местному времени (17:00 мск). Температура воздуха в Тюмени плюс 15 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду, сообщают синоптики.

Стихия бушевала непродолжительное время, но на улицах успели образоваться сугробы из градин размером в «пятирублёвую» монету.