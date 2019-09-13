Владимирская область, 13 сентября, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, в Доброграде — первом в России инновационном городе, который строится во Владимирской области на частные инвестиции и при поддержке государства, — дивизион госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения» подписал два соглашения, связанных с цифровизацией городской среды и развитием цифровой медицины. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, первое соглашение касается сотрудничества в сфере разработки и внедрения на территории Доброграда информационных систем «умного города». В рамках соглашения рассматривается возможность дальнейшего совместного развития и масштабирование цифровых сервисов и решений по автоматизации и цифровизации инфраструктуры «умного города», включая их совместное тестирование и дальнейшее промышленное внедрение.

Пресс-служба АО «Русатом Инфраструктурные решения» Росатом внедрит «умные решения» в сфере городского управления и цифровой медицины в Доброграде

В ходе совместной работы планируется разработать основные принципы построения информационно-технологического ландшафта и инфраструктуры Доброграда. Это позволит синхронизировать стратегии цифрового и пространственного развития города, а также учитывать появление новых технологических трендов и их влияние на городские системы и сервисы для обеспечения и поддержания высокого качества жизни в городе.

Второе соглашение заключено с сетью клинических центров Askonamed, входящей в Askona Life Group, и направлено на развитие цифровых решений, внедрение информационных систем и сервисов для проведения телемедицинских консультаций, а также поддержки принятия врачебных решений по раннему прогнозированию и выявлению заболеваний, с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения.

Сотрудничество начнется с тестирования методологии, аудита и оптимизации процессов на базе крупнейшей во Владимирской области частной многопрофильной клиники — Первого клинического медицинского центра, который реализует широкий спектр высокотехнологичных медицинских услуг. Далее планируется запустить проект, основанный на методологии «Русатом Инфраструктурные решения», по оптимизации и цифровизации рабочих процессов в масштабе развития всей сети клиник Askonamed.

В частности, планируется внедрение таких решений, как личный кабинет пациента с возможностью записи на прием, электронная медкарта с доступом к телемедицинским услугам, цифровой анализ снимков с использованием технологий искусственного интеллекта, распознавание речи для автоматизации заполнения медкарты и записи на прием, дистанционная реабилитации пациентов.

«Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Доброградом. Для нас это уникальная возможность предложить наш опыт, экспертизу и цифровые решения для создания современной комфортной среды в качественно новом городском формате. В то время как жители современных городов предъявляют все более высокие требования к качеству организации жизни, и многим городам приходится проходить сложный период цифровой трансформации, в Доброграде есть возможность запустить процесс цифровизации на ранних этапах развития с максимальной пользой как для муниципалитета, так и для горожан, и гостей города, — отметила генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. — Наша методология «Бережливый умный город» — Lean Smart City на текущий момент внедряется в 18 городах присутствия Росатома и в Нижегородской области. В стадии реализации более 30 проектов по повышению эффективности процессов в разных сферах жизнедеятельности городов. На базе этих подходов мы разрабатываем бережливую технологию для цифровизации медицинских учреждений и сервисов. Совместно с Askonamed мы сможем продвинуться еще на шаг к тому, чтобы обеспечить жителей малых городов качественными медицинскими услугами независимо от удаленности от крупных региональных центров, тиражировать полученные наработки в «атомных» и других городах России».

«Доброград — один из уникальных городов, создаваемых с нуля как целостный проект, — рассказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. — Заключив соглашение с РИР о внедрении технологий «умного города» с самого старта, он закладывает фундамент для цифровизации городских услуг, которые сделают жизнь будущих жителей комфортнее. Система «умный город» позволит изначально заложить основы эффективного управления, оптимально распределить ресурсы, что будет гарантировать новый уровень качества жизни. Цифровые сервисы могут стать конкурентным преимуществом при продаже недвижимости в этом городе. Стоит отметить, что у Росатома уже есть опыт оптимизации процессов в муниципалитетах, полученный в атомных городах, теперь эти технологии будут применяться для повышения доступа населения к качественным медицинским услугам. Это очень актуально не только для атомных, но и для многих малых городов РФ».